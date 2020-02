Studentessa vercellese protagonista su Rai2

Sono state in tre, fra alunne ed ex-alunne del coro Moda delI'Ipia Lombardi di Vercelli, a partecipare alle selezioni per l’Accademia della Moda, a Milano. L’obiettivo è quello di prender parte ad un prestigioso contest, in collaborazione con Detto Fatto, il programma pomeridiano che va in onda ogni giorno su Rai 2, condotto dalla bellissima Bianca Guaccero. Eralda Muca, già vincitrice del premio Maria Riboli, ha superato le selezioni e il giorno 19 febbraio parteciperà alla sfida, in diretta televisiva, per accedere alle semifinale, “scontrandosi” se così si può dire, con alunne di altre scuole. Lunedì 10, qui in Istituto, abbiamo ospitato Pasquale Esposito dell’Accademia della Moda che insieme alla professoressa Bestetti ha selezionato gli abiti, realizzati nei nostri laboratori, che Eralda porterà in trasmissione, come biglietto da visita. Qualora la nostra compagna dovesse superare la selezione in trasmissione, sarà poi ospitata per 10 giorni presso l’Accademia: qui avrà il compito di realizzare un abito per la fase semifinale. Si tratta di un’occasione importante per per tutta la nostra scuola, per dar prova del lavoro che viene svolto quotidianamente e delle competenze acquisite, ma anche di una bellissima esperienza per Eralda che si sta confrontando con il mondo della moda e con i professionisti del settore. Mercoledì 19 febbraio, ore 14, Rai 2: dita incrociate!