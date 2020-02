Caresana: Costituzione ed Educazione civica entrano in classe

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Caresana, in collaborazione con la scuola primaria Bussi, riporta l’educazione civica a scuola, con la speranza che presto ritorni ad essere materia d’insegnamento.

Inizia mercoledì 12 febbraio il trittico di lezioni de “Gli altri siamo noi - Educazione della cittadinanza”, che l’Amministrazione comunale di Caresana ha proposto quale programma extra scolastico, per i bambini e le bambine della delle classi IV e V della Scuola Primaria.

Grazia al progetto ideato e promosso da Pierluigi Lamolea è stato attivato un mini corso di educazione civica con lezioni che riguarderanno le relazioni sociali tra gli alunni, tra gli alunni e la scuola e la famiglia, la capacità di comprendere il proprio ruolo nella comunità attraverso riflessioni su cittadinanza, principi costituzionali e partecipazione alla vita sociale, il tutto declinato in un linguaggio, non tecnico ma comprensibile agli alunni e alunne.

"È importante, oggi, più che mai, conoscere i propri diritti e doveri e sapersi relazionare con gli altri per imparare ad accettare le diversità reciproche - commenta il sindaco Claudio Tambornino -. La consapevolezza del rapporto che nasce tra libertà, democrazia e costituzione permetterà agli alunni una vera e leale partecipazione alla vita sociale della propria comunità".



Portare a scuola l'insegnamento della Costituzione e l’educazione civica vuole anche essere uno dei presupposti fondanti del miglioramento della collettività affinché possa diventare un elemento centrale dell’educazione scolastica rispondendo a specifiche esigenze del territorio: lotta all’illegalità, alla violenza, al bullismo, agli abusi, al mancato rispetto delle pari opportunità.

"Non corriamo il rischio di rendere l’insegnamento un mero obbligo scolastico, i bambini e le bambine devono essere coinvolti, fin dalla scuola primaria, con un insegnamento che sia meno didattico e formale ma più vicino alle loro necessità e attese - aggiunge Tambornino - . Come Amministrazione ci auguriamo che questa iniziativa possa finalmente, un domani, come speravamo potesse già succedere, approdare nelle aule scolastiche tra gli insegnamenti indispensabili per far crescere le nuove generazioni. L’Amministrazione comunale ringrazia il corpo insegnante della Scuola Primaria per l’adesione al progetto e il dottor Lamolea per l’impegno e la disponibilità alla realizzazione di questo progetto, ma soprattutto per la capacità di saper interagire con gli alunni e alunne della nostra scuola con la consapevolezza di quanto l’Educazione civica sia strumento utile e necessario per la crescita culturale e sociale".