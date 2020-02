"Ha dimenticato i suoi soldi nel bancomat: cerco un uomo di circa 60anni"

L'appello, diffuso attraverso i social, è stato lanciato da una onesta e scrupolosa cittadina che, nel pomeriggio di martedì, verso le 15,50, si è trovata a prelevare del denaro dallo Sportello Bancomat della Sella di Santhià.

"Il signore prima di me ha dimenticato i soldi prelevati nel bancomat - precisa - e non sono pochi. Quando me ne sono accorta ho provato a guardare se rintracciavo il signore, che indossava pantaloni bianchi e aveva circa 60 anni, ma nulla... I soldi li ho portati alla caserma dei carabinieri di Santhià".

L'invito è a far girare la notizia nella speranza, ovviamente, di trovare il signore che ha dimenticato il denaro. Chi lo conoscesse, dunque, lo inviti a presentarsi ai carabinieri per riavere il proprio denaro.