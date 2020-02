Impianto di compost e biometano, i comuni del circondario confermano il "No"

"Al termine dell'esposizione - precisa una nota del sindaco di Asigliano, Carolina Ferraris - abbiamo esposto tutte le nostre perplessità riferite al fatto che l'impianto venisse inserito in un contesto non idoneo per vicinanza al centro abitato prendendo spunto da altre situazioni analoghe realizzate in Italia. Alla chiara domanda l'impianto "puzzera'?" l'amministratore delegato Bombardieri ha evidenziato come oggi non sia possibile garantire che l'impianto non produrrà odore perché esiste una probabilità che questo possa avvenire per cause o ragioni oggi ancora a lui ignote".

Rassicurazioni che non sono bastate a convincere gli amministratori locali sulla possibilità di cambiare idea rispetto alla presenza dell'impianto. "Di fatto questo impianto è un investimento circoscritto alla città di Vercelli non vediamo le ragioni per cui dovremmo accettare di buon grado la presenza di questo sito - è la conclusione -. Ci si è lasciati precisando a Polioli che riteniamo la localizzazione di questi impianto inidonea e ovviamente saremo presenti alla Conferenza dei Servizi per rimarcare le nostre preoccupazioni circa la possibilità che odori, inquinamento di falda e veicolare possano creare interferenze con l'ambiente".

Sul tema dell'impianto, intanto, al Comune di Vercelli è stata depositata una mozione da parte dei consiglieri di Voltiamo Pagina, SiAmo Vercelli e Movimento 5 Stelle, inserito nell'ordine del giorno del Consiglio convocato per venerdì 28 febbraio.