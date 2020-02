Influenza killer a Mortara: 25enne in rianimazione

Quella che sembrava una normale influenza si è trasformata in una drammatica lotta per la vita per un giovane 25 enne di Mortara.

Prima la febbre con picchi fino a 40°, poi le gravi insufficienze cardiache e respiratorio che lo hanno visto ora costretto in un letto della rianimazione del San Matteo, attaccato all’ECMO, la speciale apparecchiatura che gli consente di rimanere in vita.

Tutto è iniziato un paio di settimane or sono, dopo le verifiche con il medico di base, il trasferimento al Pronto Soccorso di Vigevano, il periodo di osservazione, quindi, il ricovero a Pavia dove il ragazzo lotta tra la vita e la morte.