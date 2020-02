Riso cambiogiano: dalla Commissione Agricoltura della Camera l'appoggio alla filiera italiana

Nella giornata odierna, mercoledì 12 febbraio, l’Ente Nazionale Risi, con le organizzazioni sindacali di categoria, è stato ospite di un'audizione alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

Il presidente Paolo Carrà e la filiera risicola hanno sostenuto con fermezza che il riso deve essere inserito nell’elenco dei prodotti che dovranno pagare dazio nell’ambito della procedura di revoca temporanea dei benefici EBA per la Cambogia.

La filiera ha sostenuto che il provvedimento è necessario in quanto la clausola di salvaguardia opera ancora per soli due anni ed é applicata solo al riso Indica lavorato (mentre la Cambogia in questo momento sta importando anche riso Japonica e riso semigreggio Indica). Inoltre, pende dinnanzi al Tribunale dell’Unione europea la procedura azionata dal Governo cambogiano per l’annullamento della clausola di salvaguardia.