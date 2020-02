Uomo di mezza età trovato morto in strada

Drammatico ritrovamento, all'alba di mercoledì, a Varallo: intorno alle 5,30 un operatore della nettezza urbana ha trovato un uomo morto, riverso in terra in mezzo alla strada, in via Beato Giacobimni, sotto la Collegiata.

Il morto è un uomo di mezza età del quale, al momento non sono note le generalità: sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso e i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Secondo le prime informazioni, il morto potrebbe essere precipitato dal muraglione della Collegiata di San Gaudenzio, che sovrasta proprio il tratto di strada in cui è stato rinvenuto il cadavere.