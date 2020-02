Minaccia la figlia con il coltello: in carcere una 35enne

Accecata dalla gelosia aveva perso il controllo e, dopo l'intervento degli agenti della Squadra Volante per sedare la lite in corso con il marito, li aveva aggrediti fisicamente, sferrando calci e pugni, mordendo la mano sinistra e graffiando al volto uno di essi, riuscendo, infine, ad afferrare un coltello a serramanico brandendolo contro gli agenti nel tentativo di sfuggire all’arresto.

Un comportamento che era costato alla donna, una 35enne dominicana residente in città, l'arresto per i reati di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e, dopo l’Udienza di convalida, una misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

A pochi giorni da quel fatto, il 29 gennaio scorso, la figlia ventenne della donna si era presentata all'Ufficio Denunce della Questura e, apparendo particolarmente scossa e preoccupata, aveva raccontato di aver avuto poco prima un litigio con la madre che, trovandosi in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di droghe ed alcol, l’aveva minacciata di morte brandendo un coltello da cucina.

A seguito di quest’episodio gli uomini della Seconda Sezione della Squadra Mobile hanno iniziato una serrata attività d’indagine che ha consentito loro di raccogliere inequivocabili elementi di reità sufficienti per chiedere un aggravamento della misura cautelare in atto. Nella giornata di martedì l'autorità giudiziaria ha modificato la misura precedentemente emessa disponendo per la donna la custodia in carcere.

Ieri sera la donna è stata perciò raggiunta da personale della Squadra Mobile che ja dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere e, dopo gli atti di rito, è stata portata alla casa circondariale di Billiemme.