Fiera in Campo, conto alla rovescia per l'edizione 2020: convegno e tre giorni di prove

Centocinquanta espositori, il massimo consentito dagli spazi del Centro Vercelli Fiere, e tre giorni di prove in campo.

La 43° edizione della Fiera in Campo, la più importante manifestazione di settore, in programma il 28 e 29 febbraio e il 1° marzo, conferma quelli che sono i punti forti del suo successo. A presentare l'edizione 2020 della manifestazione organizzata dai giovani agricoltori dell'Anga sono stati il presidente Giorgio Greppi, Giovanni Perinotti, presidente di Confagricoltura Vercelli e, per i main sponor, Raimondo Gugino per Claas e Marco Miserocchi per Topcon. Gli altri sponsor saranno Topcon (tecnico) e Agricola Perazzo & Bresciani. Conferati anche i partner istituzionali dell’evento: i Comuni di Caresanablot e Vercelli, la Provincia di Vercelli, l'Ente Nazionale Risi, Donne e Riso e l’Istituto Tecnico Agrario Ferraris di Vercelli.



Consolidato il programma della manifestazione: l'apertura venerdì 28 febbraio alle 10, con il convegno che vedrà la partecipazione del presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, e, alle 12, il taglio. Lo sguardo di Anga si sposta, quest'anno, al panorama europeo partendo da quanto emerso nel corso del Forum del Riso dello scorso autunno.

Poi, fino alle 18, possiblità di seguire le prove in campo. Sabato 29 l’apertura della fiera e delle prove è fissata per le 9 con chiusura nuovamente alle 18. Domenica gli orari saranno i medesimi e sarà allestita anche l’esposizione di modellistica agricola: quest'anno sono attesti espositori da Francia, Belgio e Germania).

Come sempre, il pezzo forte della Fiera in Campo sono le prove, che si svolgeranno su un'area esterna di 45 ettari e che consentiranno ai visitatori e agli addetti ai lavori di vedere in azione i mezzi, apprezzando tutte le novità di un settore che è sempre in evoluzione.

Anche quest'anno www.infovercelli24.it dedicherà alla Fiera in Campo uno spazio speciale con articoli, video e approfondimenti sulla manifestazione.