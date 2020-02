Volley: sugli scudi under 12 e under 13

Due successi nel weekend per le formazioni S2M Volley Caffè Mokaor targate My Glass nei campionati under 13 e Under 12. Le Under 13 My Glass sono scese in campo sabato contro una combattiva Virtus Chiavazza per chiudere la prima fase del campionato. Vittoria per le vercellesi per 3 a 0, ma si tratta di una vittoria sofferta soprattutto nel primo e terzo set ( 25/21, 25/10, 25/20) con le nostre atlete forse poco concentrate sulle richeste del tecnico e non troppo efficaci nel mettere la palla a terra negli spazi vuoti delle avversarie, richiesta che hanno ottemperato solo nel secondo set . Comunque si chiude positivamente la prima fase e da ora bisogna lavorare con maggior attenzione per poter procedere nella seconda fase dove

si incontreranno squadre molto preparate.

A referto: Avilia, Vattimo, Demichelis, Dipace, Francese, Fumarulo, Cavallazzi, Ippolito, Dell’Aquila, Rrucaj.

L’Under 12 My Glass domenica ha espugnato il campo di Occhieppo con un bel 3 a 0 (25/5, 25/10, 25/20) facendo scendere in campo tutte le protagoniste di questa squadra.

A referto: Ippolito, Rrucaj, Dell’Aquila, Vercellone, Caricati, Ruffilli M., Cerutti, Ruffilli C., Pessetti, Pergola.