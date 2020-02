Il grazie dell'Orchestra Fiati Città di Borgosesia allo storico presidente

Il direttivo al completo, con la presidente dell’Orchestra Fiati Città di Borgosesia, Ausilia Festa Bianchet, giovedì 6 febbraio ha consegnato al presidente onorario, Guerrino Cereda, una targa in segno di riconoscenza per quanto fatto nei dieci anni di presidenza: “Con grande riconoscenza per l’attale contributo e per quello dato durante la sua Presidenza alla guida del Corpo di Fiati Orchestra Musicale Città di Borgosesia, la Presidente, il Consiglio Direttivo, il Maestro e i Musici tutti”.

La sorpresa è stata davvero grande per Guerrino Cereda: era stato invitato a quella che pareva essere una normale riunione del Direttivo, invece ha trovato al tavolo ovale il Consiglio schierato per offrirgli una tangibile dimostrazione di affetto e di considerazione. Cereda ha contribuito a dare sempre maggiore visibilità all’Orchestra Fiati Città di Borgosesia, portandola a esibirsi in luoghi prestigiosi come il teatro di Castrocaro.

Era presente alla serata anche l’assessore Comunale Paolo Urban, che si è unito alle felicitazioni, scherzando sul fatto che presto sarebbe stato pungolato dal collega consigliere, per sostenere e valorizzare l’Orchestra Fiati: “L’Associazione più importante di Borgosesia è il nostro biglietto da visita e certo faremo di tutto per venire incontro alle esigenze dell’Orchestra, come stiamo dimostrando con la presenza assidua ai concerti, sempre affollati a dimostrazione della qualità del lavoro svolto dal Maestro e dai Musici”.