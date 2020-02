Gattinara: 40mila euro per mettere in sicurezza il Rio Cavalli

Gattinara mette in sicurezza uno dei torrenti collinari che raccolgono piccole fonti e le acque meteoriche provenienti dalla collina.

Con lo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque e di prevenire potenziali rischi idrogeologici è stato presentato e finanziato dalla Regione Piemonte con 40.000 euro un progetto che prevede interventi di manutenzione straordinaria lungo il Rio Cavalli, nel tratto retrostante l’ex Zacchetti, quindi a ridosso di viale Marconi.



L’intervento riguarda prevalentemente la regimazione delle acque, la rifunzionalizzazione e la pulizia dell’alveo del Rio Cavalli, la riparazione e il risanamento delle sponde.

L’obiettivo è quello di evitare il più possibile l’intasamento dei corsi d’acqua che, in caso di forti precipitazioni piovose, potrebbero essere soggetti a pericolose esondazioni.



«Questo intervento di pulizia dell’alveo del Rio Cavalli è stato finanziato dalla Regione Piemonte per un importo complessivo di 40mila euro – spiega il sindaco, Daniele Baglione – I bandi come questo, che consentono di finanziare opere utili per il territorio e per la nostra Comunità, sono importantissimi. Sono molto contento dei tanti bandi che riusciamo a vincere portando così risorse economiche al nostro Comune e potendo quindi intervenire su più aree della nostra città».