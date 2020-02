Onav: corso per assaggiatori di vino

La sezione ONAV di Vercelli ha organizzato per il 2020 il corso per diventare assaggiatori di vino di I livello, organizzato in 14 lezioni a partire dal 10 marzo.

Analisi olfattiva, studio della scheda tecnica di valutazione dei vini, processi di vinificazione: nel corso di ogni lezione verranno affrontati gli aspetti tecnici della degustazione attraverso prove pratiche. Il corso prevede infatti l’assaggio di circa 50 vini. Il superamento dell’esame di fine corso permette l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Assaggiatori.

Il corso si terrà al ristorante Borgo Antico di Borgo Vercelli. Il calendario delle lezioni è consultabile online al link bit.ly/OnavVercelli.

La sezione ONAV di Vercelli organizza inoltre ogni mese incontri di degustazione e approfondimento dedicati al mondo del vino. Il prossimo appuntamento si terrà il 21 febbraio al Circolo Ricreativo di Vercelli e sarà dedicato alla cantina siciliana Tenuta Duca di Salaparuta.

Per informazioni ed iscrizioni: laura.capellino72@gmail.com tel. 3392539167