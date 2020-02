FreePiemonteWiFi: ecco dove si naviga gratis in città

Il Comune di Vercelli aderisce a FreePiemonteWiFi, la rete piemontese federata a FreeItaliaWifi.

Il primo sistema delle Pubbliche Amministrazioni italiane di reti Internet senza fili ad accesso gratuito con la quale è ora possibile navigare in Internet gratuitamente nei punti principali della città.

In tutte le aree coperte dal segnale di FreePiemonteWiFi un utente può, previa autenticazione, connettersi alla rete in modalità wi-fi con il proprio dispositivo ed usufruire di un accesso gratuito ad Internet per un massimo di 12 ore di navigazione giornaliere oppure - 750 mbyte di traffico giornalieri

Per l'autenticazione sono possibili due modalità: l'utente già in possesso di credenziali (username e password) di SistemaPiemonte può utilizzarle anche per l'accesso al servizio FreePiemonteWiFi; l'utente non in possesso di tali credenziali e coloro che non possono iscriversi a SistemaPiemonte (in particolare turisti e non residenti) possono registrarsi seguendo le indicazioni poste al fondo della pagina di accesso al servizio o sul sito https://www.freepiemontewifi.it/cp/

FreePiemonteWiFi è una rete federata a FreeItaliaWiFi, pertanto le credenziali di accesso al servizio possono essere utilizzate anche per l'accesso alle altre reti federate diffuse in tutta Italia (ad esempio Alba, Cuneo, Firenze, Genova, Roma, Torino, Venezia).

In città le aree in cui è possibile navigare gratuitamente sono: Arca San Marco; il Teatro Civic; il Cimitero di Billiemme; corso Libertà; l'Informagiovani; le Farmacie comunali; i Giardini di piazza Mazzini; pazza Roma; la Biblioteca Civica e piazza del Municipio.