Mokaor irriconoscibile: ko interno

Diventa difficile commentare una sconfitta come quella patita dalla Mokaor sabato contro La Folgore San Mauro.

Opposte a una formazione che occupava alcune posizioni dietro alle bicciolane, Mossetti e compagne hanno disputato la peggior prestazione della stagione.

Come è noto a chi ha fatto sport a certi livelli, il concetto è sempre quello: c’è sempre modo e modo di perdere sapendo che si deve dare il massimo sino alla fine.

Ma la Mokaor vista contro le torinesi ha ben pochi alibi per giustificare una prestazione molto al di sotto delle proprie possibilità, nella quale nessuno è esente da critiche.

Determinanti per il crollo sono stati gli innumerevoli aces subiti, gli altrettanti errori e l’atteggiamento di soggezione contro una squadra più che abbordabile.

Diventa superfluo esprime ulteriori commetti ad una prestazione di una squadra che con una maggiore attenzione, unita alla capacità di mettere a terra i palloni da attaccare, sarebbe stata ovviamente diversa.

Il prossimo turno è previsto a Chieri sabato 15 febbraio dove alle 18 la Mokaor affronterà l’ In-Volley terzultimo in classifica. Non saranno tollerate altre figuracce.

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI – LA FOLGORE CARROZZERIA MESCIA 0-3 (23/25 22/25 20/25)

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI:Bertolone, Borrini, Patrucco, Mossetti , Leotta, Prinetti , Paggi L1, Breda L2, Zambotti, Bertinazzi, Lupo Greta.

Allenatori Gherardi-Vigliani.