Esordienti, Under 13 e Under 14: giornata no

TROFEO ESORDIENTI – macroarea di Torino

Girone di andata - Girone Omega

2^ GIORNATA DI ANDATA-

Domenica 9 febbraio 2020 – a Trofarello – Palazzotto “Perini”

Bea Chieri - Pallacanestro Femminile Vercelli 38 - 27

(parziali: 3-11; 27-11; 27-21)

Tabellino PFV: Francese 3; Haxhiasi 4; Hilali ; Anna Maltese 2; Sonia Maltese 8; Nicosia 4; Fall; Diagne; Vincent ; Leo 2. Dipace 4; Basile. Istr.: Adriana Coralluzzo. Ass. Istr. Irene Deangelis.

Dopo la sosta forzata della settimana scorsa per indisponibilità dell’avversaria ad affrontare la trasferta a Vercelli, le ragazze della squadra “Esordienti”, allestita in collaborazione con CMB Bugs, si sono recate a Trofarello per affrontare la BEA Chieri che ha avuto la meglio per 38-27, al termine di una partita piuttosto strana nei risultati parziali, condotta dalle vercellesi quasi in tranche (“imbambolate” il commento a fine gara dell’istruttrice Coralluzzo) nella quale esse non hanno mostrato, per la verità, molto carattere in campo.

Come emerge anche dai parziali dei quattro tempi, le ospiti non hanno iniziato male, portandosi avanti 3-11 nel primo periodo. Ma finiva qui: infatti con un catastrofico 24-0 nel secondo a favore di “casa”, con le vercellesi del tutto amorfe sul parquet, si risolvevano i giochi, anche se nel terzo tempo erano le vercellesi a lasciare a zero le padrone di casa (0-11) rimontando sino a 27-21. Ma la giornata era decisamente negativa per le 2008 di Vercelli, che cedevano anche il quarto tempo (11-6) e finivano sotto per 38-27, con una prestazione deludente, soprattutto sotto il profile della determinazione e del carattere.

CAMPIONATO UNDER 13

Girone di qualificazione - Girone A

4^ GIORNATA DI ANDATA

Sabato 8 febbraio 2020 – a Torino – Palestra C.so Siracusa

Lapolismile Torino 69

Pallacanestro Femminile Vercelli “Fondazione Candido Cannavò” 36

(parziali: 23-8; 40-17; 61-30)

Tabellino PFV: Adylosa; Bari 4, Giuliani 9; Prinetti 9; Roggero 2, Rulli 2; Dikrane 4; Candell; Baro; Giorni 4; Dipace 2; Torazzo. Istr.: Adriana Coralluzzo;

Nuova battuta d’arresto per l’Under 13 della PFV “Fondazione Candido Cannavò” che tornano dalla palestra di Via Siracusa a Torino sconfitte da Lapolismile, con il sonoro punteggio di 69-36. Le ragazze di Adriana Coralluzzo hanno praticamente giocato come sanno solo nei due quarti finali, subendo invece mentalmente le avversarie nei primi due, quando sono subito andate sotto (23-8 al 10’) per scivolare via fuori gara già a metà match sul 40-17.

Nella ripresa la reazione positiva delle ospiti (21-13 il parziale e 61-30 al 30’) che però non era sufficiente a rimettere in piedi la situazione già compromessa , come neppure l’ultimo quarto in perfetto equilibrio (8-6).

Le giovani di casa PFV hanno dimostrato di saper reagire, anche se un po’ in ritardo, ma dovranno in futuro comprendere che bisogna anche saper “agire”, prima ancora che “reagire”, che è cosa diversa quando si gioca a basket.

Va detto, infine, che un grande peso sull’esito della gara ha avuto il modo in cui è stata schierata la “lunga” avversaria, ossia praticamente piazzata in una sorta di zona “mascherata”, in mezzo alla propria area, cosa non consentita in under 13. Questa giocatrice così impiegata, grazie alla sua stazza fisica veramente notevole per l’età, di fatto intimoriva le avversarie stazionando in mezzo all’area, chiudendo alle vercellesi gli spazi per andare a concludere da sotto e costringendole a ricorrere necessariamente al tiro da fuori, abbassando così notevolmente le loro percentuali.

Peraltro queste ultime, in questo modo, hanno potuto mettere in pratica il lavoro svolto ultimamente sul fondamentale del tiro da fuori: evidentemente non tutto il male viene per nuocere!

CAMPIONATO UNDER 14

Girone di qualificazione - Girone A

5^ GIORNATA DI RITORNO

Domenica 9.2.2020 – a Castelnuovo Scrivia – Palestra Scuole Medie

B.C. Castelnuovo Scrivia -Pallacanestro Femminile Vercelli “OMD – Fior di Loto” 31-28

(parziali: 10-6; 15-14: 23-18)

Tabellino PFV: Baro; Dutto; Rizzato 5; Giorgi; Matteja 3; Roggero 2; Cantelli; Cafasso; Carrozza 10; Pintonello 4; Quartieri 4. All.re Fabrizio Castelli.

Seconda sconfitta consecutiva per la PFV Under 14 targata “OMD – Fior di Loto” che perde a Castelnuovo Scrivia quasi di misura, 31-28, contro la squadra che era con essa a pari punti in classifica e che, quindi, la scavalca, relegandola al terzo posto.

Anche questa volta la partita è stata a lungo in equilibrio con le padrone di casa in leggero vantaggio nel primo quarto (10-6) e le ospiti ad incalzarle e brave a chiuder a -1 la prima metà dell’incontro (15-14). Nel terzo tempo la svolta, quando le castelnovesi prendevano un piccolo ma decisivo margine di 5 punti al 30’ (23-18) che difendevano sino alla fine, concedendo alle avversarie di rimontare solo due punti e chiudendo sul 31-28, punteggio molto basso, ad ulteriore conferma del totale equilibrio fra le due formazioni, sia in attacco (insufficiente) che in difesa (discreta).

Ora, per le ragazze di coach Castelli, si apre la seconda fase, denominata coppa Piemonte, con calendario ancora da definire, in cui sicuramente potranno dire la loro, visto il positivo esito del girone di qualificazione.