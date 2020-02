Nel segno di Comi e di Emmanuello

La vittoria

Dopo 153 giorni, la Pro Vercelli torna a far gioire ed abbracciare tutto il Silvio Piola: 3 punti conquistati contro la rivelazione Pontedera e zona salvezza sempre più vicina. Mister Gilardino ha preparato benissimo la venticinquesima partita di campionato ed in sala stampa, al termine del match, ha voluto fare i complimenti a tutti per come hanno interpretato la gara.

Un plauso a parte se lo merita Comi: il numero 9 dei leoni ha fornito una prestazione di assoluto livello per tutti i 90’ di gioco. Partita sontuosa la sua. Emmanuello – pallino del direttore sportivo Varini - torna in grande stile a Vercelli, città che orami, durante la conferenza stampa, definisce “sua” più e più volte. L’ex Vicenza sigla la rete del 2-1, dalla distanza e dopo una finta di corpo: il derby si avvicina, Emmanuello ha già il piede caldo. La Pro Vercelli si posiziona, al termine di questo turno, al 13esimo posto in classifica con un totale di 31 punti: -9 da “quota 40” (punteggio salvezza), -1 dalla zona Playoff, +7 dalla zona Playout. In questo campionato cosi equilibrato nulla è ancora scritto.

La 25° giornata

Pareggia il Monza: la squadra di Brocchi (a +17 punti dal Renate secondo) – in vantaggio per 2 reti a 0 – si fa rimontare dalla Robur Siena; 2-2 il risultato finale. Netta vittoria del Novara nel derby contro il Gozzano. I padroni di casa, grazie anche alla doppietta di Buzzegoli, hanno archiviato la pratica Gozzano senza nemmeno troppa fatica. Novara che centra e resta saldamente in zona Playoff. Gozzano che, dopo 0 punti totalizzati nelle ultime due di campionato, vede scivolare sempre più in basso: 19 punti totali e 19esimo posto in classifica.

Prosegue la clamorosa rinascita della Giana Erminio: la squadra di Gorgonzola si impone per 2-1 – in casa – contro la più attrezzata Alessandria. Giana che si trova ora a sole 5 lunghezze in meno dal Lecco per la salvezza, Alessandria invece che resta in zona Playoff con 34 punti totalizzati.

Al Moccagatta di Alessandria Ferdinando Del Sole regala il pareggio alla Juventus U23 contro l’Albinoleffe che, dopo appena 7’ di gioco, si trovava già in vantaggio grazie alla rete di Mondonico: 1-1 il risultato finale dopo i 90 minuti regolamentari del match.

Capitolo Playout: importantissima vittoria da parte del Lecco contro la Pergolettese per 3 reti a 1.

I padroni di casa, al termine di questa giornata, si vedono a 28 punti e con un buon +4 dalla Pianese attualmente in sedicesima posizione. Ottima vittoria da parte dell’Olbia: la squadra sarda riesce ad ottenere una vittoria per 2-1 conto la Carrarese. I toscani si erano portati in vantaggio con il gol di Pasciuti, nel secondo tempo La Rosa e Cocco hanno ribaltato la situazione ed hanno regalato la vittoria.