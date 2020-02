Addio Anastasia: morta a 6 anni la "Principessa dei tubicini"

"Questa notte alle 00:45 è mancata la nostra Principessa. Ringraziamo tutti quelli che ci sono stati accanto in questi 6 meravigliosi anni. A tutti voi che avete combattuto con noi". Poche righe, diffuse attraverso i social, per annnciare che Anastasia, "la Principessa dei tubicini", non c'è più. Anastasia Lavatelli aveva solo 6 anni e, a causa di un arresto cardio circolatorio patito quando era appena nata, aveva riportato danni gravissimi che ne avevano minato per sempre la salute e la crescita.

Attorno a lei mamma Francesca e papà Paolo, con l'affetto dei tanti amici che sono stati vicini alla famiglia, hanno creato una rete di sostegno e mobilitazione che ha coinvolto Borgosesia e tutta la Valsesia. Per aiutare la famiglia nelle cure, sono stati creati eventi sportivi, momenti di festa, sfide agosticihe di ogni genere.

Tutti eventi creati e gestiti con affetto e partecipazione e che hanno visto, quando è stato possibile, la bimba come ospite e protagonista. Una piccola che, a dispetto della prognosi infausta che era stata fatta nell'immediatezza dell'arresto cardiaco, ha donato sorrisi e speranze per sei anni alle tante persone che l'hanno incontrata sulla loro strada.