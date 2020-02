Baracche a fuoco alla periferia di Gattinara: all'interno anche bombole del gas

Incendio, nel primo pomeriggio di domenica, a Gattinara, all'altezza del civico 47 di via Claudio, strada che si trova alla periferia della cittadina e che, oltre ad alcune villette e a palazzine di edilizla popolare, è parzialmente occupata da orti e baracche.

Ad andare a fuoco sono stati proprio alcuni di questi capanni, all'interno dei quali, tuttavia, erano conservati materiali pericolosi, tra cui bombole di Gpl. Sul posto, per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area, è stato necessario far intervenire tre mezzi dei Vigili del Fuoco e squadre provenienti dal Comando di Vercelli e dal distaccamento di Varallo Sesia.

Una volta spente le fiamme, il materiale accumulato, comprese le bombole del gas, sono stati prontamente messi in sicurezza. Carabinieri di Gattinara e Carabinieri Forestali, intervenuti sul luogo dell'incendio, si stanno occupando di accertare la dinamica e di far chiarezza sull'accaduto.