A fuoco una canna fumaria

Momenti di apprensione, domenica mattina a Gattinara, per un principio di incendio a una canna fumaria. Intorno alle 10 una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Varallo dipendente dal comando Vercelli è intervenuta in Gattinara in via Ponchielli 2 per l'incendio di un camino. L'opera dei Vigili del fuoco è valsa allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'abitazione. Non si registrano danni alle persone e lievi danni alla canna fumaria.