Derby Engas Hockey Vercelli- Amatori Vercelli 8-2

Engas Hockey Vercelli si impone su Amatori Vercelli per 8 a 2 in un derby senza storia: troppo elevato il divario tecnico fra le due formazioni. Un protagonista per tempo: Matteo Brusa, 3 reti, eccezionale per forza, potenza e gestione e Ariel Romero, 4 reti elegante e implacabile. Notevole la cornice di pubblico, con la presenza delle maschere cittadine Bicciolano e Bela Majin a dare il simbolico avvio alla partita e una coreografia della curva Engas.



1^tempo: non passa nemmeno un minuto dall’inizio del match e Brusa intercetta una pallina a centro campo e va a segnare l’1-0. Brusa è decisivo anche nella seconda rete: suo il contropiede e il tentativo in porta, dalla cui respinta nasce il tiro di Monteforte che realizza il 2-0. Ancora il numero 17 dell’Engas protagonista al 16’ di un’azione monumentale: ruba palla all’altezza della propria porta, in velocità percorre tutta la pista, ingannando gli avversari con pregevoli finte e mette la palla in rete. La sua serata-capolavoro continua con il 4-0, realizzato con una diagonale dalla destra. A 9’ dal termine della prima frazione, De Rinaldis fa uscire Monteforte e Orso per inserire Romero e Ferrari.Engas manovra e gestisce. Amatori intercetta una palla e Camapanati (migliore in campo dei suoi), infila Lopriore per il 4-1. A seguire occasioni per Brusa (palo), Ferrari e Romero.

2^tempo: nell'Engas rientra Orso; il 5-1 arriva immediatamente con Romero che approfitta di un buon assist di Ferrari. Nemmeno un giro di orologio e il Principe argentino, in bello stile su una sola gamba d'appoggio, tira centralmente, 6-1.Ancora il fuoriclasse sudamericano centra l'incrocio dei pali, 7-1. Al 19', tiro diretto per Amatori: Lopriore è bravo a parare il tiro di Tarsia.Romero torna a colpire con la sua quarta rete: azione personale conclusa a centro area con tiro vincente. A 12 dal termine, Monteforte rimedia un cartellino blu. Al 7', Della Torre accorcia le distanze per Amatori da fuori area, 8-2. Il match continua con il gioco totalmente in mani Engas e Amatori a farsi vedere in contropiede.

Tabellino. Formazioni: Engas Hockey Vercelli: Francazio, Orso, Brusa, Monteforte, Lopriore fra i pali. Amatori Hockey Vercelli: Tarsia, Macini, Campanati, Della Torre, portiere Ortogni. Reti: 1-^tempo: 24’22 Brusa (HV) 1-0; 19’41 Monteforte (HV) 2-0; 16’48 Brusa (HV) 3-0; 12’25 Brusa (HV) 4-0; 5’55 Campanatati (Amatori) 4-1. 2^Tempo: 24'09 Romero (HV)5-1; 23'40 Romero (HV) 6-1; 21'42 Romero (HV) 7-1; 16'25 Romero (HV) 8-1; 7'47 Della Torre (Amatori) 8-2