"La risposta a chi critica sempre la Pro"

Il gol di Emmanuello, anche se non lo dice espressamente, è dedicato a Varini.

«Sono contento per il gol, sono contento soprattutto per il direttore che ha in me una fiducia pazzesca».

Insomma è stata anche la giornata di Massimo Varini, che in sala stampa non si è fatto vedere. Ma si è fatto sentire Massimo Secondo.

«Tre gol in due giornate» dice, dedicando la frase «ai soliti che criticano sempre».

Presidente, oggi (ma non solo oggi –ndr) abbiamo visto un Comi irriconoscibile: lotta su tutti i palloni, è un gigante insomma. E abbiamo visto anche un Carosso insuperabile, in difesa. Mesi fa pochi avrebbero scommesso su questi due giocatori.

«Mi spiace che Comi oggi non abbia segnato, lo avrebbe meritato. È un giocatore che in serie C può fare la differenza. Su Carosso mi sono già espresso… non posso che essere contento tanto della sua prestazione, sembra che con il 3-5-2 si trovi benissimo, quanto del fatto che è stato oggetto di interessamenti nel mercato appena concluso. Ci sono 60 squadre e tanti giocatori, è vero, ma un 2002 come Carosso è cosa rara».

«Domenica prossima contro la Pergolettese – dice ancora Secondo - sarà uno scontro diretto per non retrocedere e quindi dovremo giocare con la cattiveria agonistica che deve caratterizzare la Pro Vercelli. Non dovremo mai allentare la tensione e i ritmi, come invece è successo oggi dopo aver preso il gol. Ma godiamoci questa vittoria e tanti complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la gara. Quota 40 è ancora lontana…»

Appena seduto Gilardino dice «bel sabato» e poi «ci voleva».

Poi, appena “parte” l’intervista dice: «Abbiamo disputato i primi venti minuti migliori della stagione. Tra il primo e secondo tempo ho cercato di trasmettere serenità ai ragazzi, dicendo che il gol sarebbe arrivato Ora dobbiamo pensare alla Pergolettese: guai ad abbassare la guardia. Oggi sono comunque soddisfatto. Chi ha giocato e chi è subentrato lo ha fatto nel migliore dei modi, a Comi per esempio ho detto che se continua a giocare così può anche non segnare, ma faccio i miei complimenti anche a chi non ha giocato. Purtroppo devo fare delle scelte, ma so che quando sarà l’ora tutto risponderanno nel migliore dei modi».

Una curiosità, infine. Emmanuello ha raccontato che Gilardino, prima di farlo entrare, gli ha chiesto di tirare come sa fare lui. Un sabato dove ha funzionato tutto, quindi.