Otto motivi per dire "No" al taglio del Parlamento

Si è costituito, il 31 gennaio 2020, il Comitato di Vercelli per il NO al Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.

Il comitato di Vercelli fa riferimento al Coordinamento per la Democrazia Costituzionale che da anni si batte per l’attuazione della Costituzione, contro i tanti tentativi di deforma che ostinatamente tentano di peggiorare il già precario funzionamento delle nostre Istituzioni.

Tagliare i parlamentari di oltre il 36% significa tagliare la rappresentatività e pregiudicare il funzionamento del Parlamento rendendolo più lento nel processo legislativo.

Piaccia o no, i parlamentari sono i pilastri dell’edificio parlamentare; eliminare il 36% dei pilastri significa rendere l’edificio instabile e precario, per un modestissimo risparmio che rischia di costare molto caro.

I referenti del Comitato vercellese sono Paolo Sollier e Sergio Bagnasco; per qualsiasi informazione potete scrivere a notaglio@gmail.com

Sulla pagina facebook https://www.facebook.com/ComitatoPerilNoVercelli/ troverete tutti gli aggiornamenti sulle iniziative del Comitato, potrete partecipare alle nostre discussioni, riflettere sulle motivazioni per cui invitiamo a votare NO al prossimo referendum del 29 marzo, iscrivervi alla nostra newsletter per essere costantemente informati.

Seguiteci, per un voto informato e consapevole, unico antidoto contro la propaganda e la demagogia!

Di seguito, una anteprima delle ragioni per cui invitiamo a votare NO

Perché votare NO al Taglio dei Parlamentari