"Impianto di biometano: adesso il Consiglio deve schierarsi"

Riceviamo e pubblichiamo.

I consiglieri comunali dei Gruppi Voltiamo Pagina, SiAmo Vercelli e Movimento 5 Stelle hanno presentato un ordine del giorno per discutere al più presto nell’assemblea cittadina del progetto di insediamento dell’impianto di trattamento rifiuti per la produzione di biometano e compost, ripresentato a dicembre dalla ditta Polioli Bioenergy s.r.l.

L’ordine del giorno ripercorre la storia del progetto che a dicembre 2018 era già stato depositato dalla stessa Polioli Bioenergy s.r.l., suscitando in città e nei paesi limitrofi furiose polemiche, tanto che l’11 febbraio 2019 scorso veniva ritirato.

Le prese di posizione contro il progetto erano state unanimi e trasversali: ricordiamo quelle dell’allora presidente della Provincia Carlo Riva Vercellotti, dell’allora sindaco Maura Forte, dell’attuale presidente del Consiglio Gian Carlo Locarni, come rappresentante della Lega, e dell’attuale sindaco Andrea Corsaro durante la campagna elettorale.

Il progetto, come detto, è stato, invece, ripresentato e la Provincia di Vercelli ha fissato per l’11 marzo la Conferenza dei Servizi per la valutazione di impatto ambientale.

La discussione in Consiglio rappresenterà, quindi, uno strumento attraverso cui le forze politiche potranno ribadire con chiarezza il loro pensiero.

Tenendo conto delle nette prese di posizione citate e che gli aspetti critici evidenziati all’epoca non sono stati superati, l’ordine del giorno chiede a Sindaco e Giunta di dichiarare fermamente la propria contrarietà all’impianto in tutte le sedi in cui sarà chiamato ad esprimersi.

In coerenza a quanto dichiarato chiaramente e più volte da tutte le forze politiche presenti in Consiglio, a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini vercellesi, ci aspettiamo che l’ordine del giorno venga approvato all’unanimità.