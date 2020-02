"Basta considerarci un bar per vecchietti: le Acli sono molto altro"

Riceviamo e pubblichiamo

ACLI a Gattinara è sempre e solo stata considerata come un bar, un locale non aperto al pubblico ma solamente ai tesserati del sodalizio, frequentato principalmente dai pensionati del luogo per giocare a carte, per parlare dei vari cantieri in corso come da prassi, oppure per discutere sulle varie problematiche cittadine. Al massimo viene presa in considerazione quando è necessario fare il 730 oppure per qualche altro servizio attraver so il Patronato o il CAF, mai ACLI viene valutata per quello che realmente è, un'importante Associazione di Promozione Sociale Italiana, operante sul territorio.