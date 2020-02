Spari troppo vicini alle case, denunciato un cacciatore

Avrebbe sparato troppo vicino alle abitazioni. Per questo un cacciatore è stato denunciato dai carabinieri forestali. Protagonista dell'accaduto un cacciatore biellese, individuato e deferito dai forestali di Vercelli. Secondo la legge, infatti, la caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche ed edifici adibiti a posto di lavoro. Inoltre, è vietato sparare in direzione di queste strutture da una distanza inferiore a 150 metri.