Scontro tra due vetture, una persona incastrata tra le lamiere

Scontro tra due auto, nella tarda mattinata di sabato, in frazione Galli a Crescentino.

Iintorno alle ore 11,30, l'impatto tra due vetture, una delle quali alimentata a Gpl, ha richiesto l'intervento di una squadra permanente del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris.

L'intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario anche per l'estrazione di uno dei passeggeri, bloccato all'interno dell'abitacolo, e per la messa in sicurezza dello scenario. La persona ferita è stata successivamente trasportata al Dea di Chivasso da parte del personale del 118.

Sul posto i carabinier di Crescentino per i rilievi del caso.