Ancora un incidente sulle piste da sci valsesiane. Nella giornata di sabato 8 febbraio, una ragazzine di 13 anni si è seriamente infortunata all'Alpe di Mera.

La giovane, dopo una rovinosa caduta, ha riportato fratture al bacino e a un femore: soccorsa in pista e messa in sicurezza, è stata poi trasportata con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove è stata ricoverata in codice giallo.