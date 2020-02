Incendio di una caldaia, paura in un condominio

Momenti di paura, nel pomeriggio di sabato, per l'incendio di una caldaia esterna a servizio di un appartamento posto al secondo piano di un condominio di via Terracina.

Intorno alle ore 17,45 una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta per un incendio che ha interessato la caldaia posta esternamente pad una abitazione di un secondo piano.

L' intervento è valso allo spegnimento del focolaio e alla messa in sicurezza dell'intero stabile intervenendo sull'impianto del gas e del servizio elettrico del domicilio interessato. Oltre la grande paura per i residenti non si registrano feriti.