Furto da 10mila euro in tabaccheria: rubati sigarette e gratta-e-vinci

In lacrime i proprietari della tabaccheria di via Rondolino a Cavaglià. Un danno enorme per un negozio di paese: stimata una somma tra gli 8 e i 10 mila euro in sigarette e Gratta e Vinci. I ladri hanno agito nella notte, sfondando il portone del negozio. Nonostante si sia inserito l'impianto di antifurto hanno agito, indisturbati, arraffando stecche di sigarette e pacchi interi di biglietti delle lotterie istantanee.

La tabaccheria si trova in centro paese, vicino al bar I Portici e alla filiale della Banca Sella. Dalle prime testimonianze, sembrerebbe che le forze dell'ordine siano in possesso delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza anche se i ladri potrebbero aver agito a volto coperto. Chiaro è che per i proprietari rivedere i banditi entrare nella loro proprietà e rubare merce, sia stato sicuramente un momento di incredibile sconforto e tristezza. Proseguono le indagini da parte dei Carabinieri.