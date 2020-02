Controlli a solai e controsoffitti in 16 scuole cittadine

Al lavoro sulla sicurezza degli edifici scolastici comunali.

Il Comune, dopo aver aderito al bando del Miur relativo al finanziamento di 71.700 euro che per le verifiche su solai e controsoffitti degli istituti scolastici, ha avuto, in questi giorni, la comunicazione relativa alla concessione del co-finanziamento per gli interventi.

"Grazie al lavoro di questi ultimi mesi - si legge in una nota - il comune di Vercelli ha ottenuto i co-finanziamenti necessari per effettuare le verifiche di 16 edifici che ospita scuole materne, elementari e medie"

Gli interventi riguarderanno, in particolare: la materna Mora, la materna dell'Isola e la scuola elementare Regina Pacis (del comprensivo Ferrari); la media Pertini, la elementare Gozzano e le materne Castelli, Andersen e Korczak dell'istituto Lanino; le scuole elementari Ferraris e Rodari e la media Verga dell'istituto Ferraris e, infine, le scuole Rosa Stampa, Mandelli, De Amicis, Furno e Avagadro del comprensivo Rosa Stampa.