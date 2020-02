Auto a fuoco, nel pomeriggio di venerdì, a Trino.

Intorno alle ore 17,30 una squadra del comando provinciale di Vercelli e una del distaccamento volontario di Trino sono intervenute in via Spalti di Ponente per spegnere il rogo divampato su una vettura.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare in tempo rapido le fiamme e di mettere in sicurezza tutta l’area interessata: rilevanti i danni al mezzo.