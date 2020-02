"Cerchiamo comparse per il film Horus"

"È da tempo che stiamo girando questo film e siamo finalmente giunti alle battute finali. Ma abbiamo bisogno di voi per rendere una delle ultime scene epiche!". Con questo invito, diffuso attraverso i social, il vercellese Emanuele Olmo (UnderSky Production) invita i concittadini che vogliono fare un'esperienza insolita, a partecipare alle riprese finali del film "Horus, la distruzione degli uomini".

L'appuntamento, per chi vuole vivere una mattina da comparsa, è lunedì 17 febbraio, alle 9, in Via dei Mercati.



"Comprendiamo le difficoltà a presenziare dato il giorno ma... se non potete esserci, vi chiediamo di spargere comunque la voce!" è l'invito della produzione. Che, poi, precisa come l'impegno richiesto è di circa un'ora e mezza e non sono previsti vincoli di età, sesso o abbiglliamento.