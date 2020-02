Fuga di gas, in azione I Vigili del fuoco

Allarme per una fuga di gas, poco dopo mezzanotte, a Moncrivello. Una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, Comando Provinciale di Vercelli, è intervenuta a Moncrivello sulla SP 593 nei pressi del supermercato il Gigante per fuga gas. Un metronotte impegnato nella ronda notturna si è accorto di un forte odore che permeava l’area del parcheggio. Giunto tempestivamente sul posto il personale dei Vigili del fuoco, con l’apposita strumentazione, dopo aver isolato l’area, ha individuato l'origine della perdita. La perdita era situata in una cabina di distribuzione presente nel parcheggio. L’intervento è stato risolto dopo l’arrivo del tecnico reperibile della società del gas.