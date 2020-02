Entro fine mese la Cerutti cambia proprietà: 300 lavoratori in attesa

Entro fine mese le Officine Meccaniche Cerutti passeranno a una nuova proprietà: messicana o canadese, a seconda di come si evolverà la trattativa in corso da tempo tra la proprietà e i due gruppi.

Ma il futuro, per gli oltre 300 dipendenti delle sedi di Casale e di Vercelli, resta carico di incognite. Pochi i punti fermi, al momento. Il primo: ci saranno degli esuberi, ma il numero non può essere al momento quantificato. Il secondo: il ministero ha concesso la cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione aziendale che, almeno per un anno, darà fiato ai dipendenti. Il terzo: secondo fonti sindacali, dopo la cessione, la sede di Casale manterrà solo gli uffici amministrativi, mentre la produzione si concentrerà unicamente sullo stabilimento di Vercelli. Cosa questo comporti - e soprattutto quali possono essere gli scenari futuri per lo storico impianto - si capirà solo dopo il passaggio di mano della proprietà.