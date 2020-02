Novara: anziano minaccia di uccidersi

Novara, questa mattina. Alcuni cittadini si rivolgono a un’agente di Polizia locale perché hanno visto un anziano che minacciava il suicidio sporgendosi dalla finestra della sua abitazione, in via Dolores Bello. L'agente Daniela Iacco è prontamente intervenuta e con la sua sensibilità di donna e di madre è riuscita a far desistere l'anziano dai suoi propositi di suicidio (dovuti probabilmente alla solitudine). L'anziano è stato poi affidato alle cure del pronto soccorso.

“La sensibilità del nostro agente hanno impedito il verificarsi di una tragedia – spiega l’assessore alla Polizia Locale Luca Piantanida – Mi congratulo con lei per aver operato in modo encomiabile”.