Raccolti 4mila 236 euro per i bimbi di Sylla. Cappuccio: "Orgoglioso del grande cuore dei santhiatesi"

Hanno mostrato davvero un cuore grande i santhiatesi che, giovedì, hanno aderito alla raccolta fondi organizzata dal Comune per i familiari di Sylla Ajayi, la mamma 49enne morta tragicamente nell’incidente stradale dello scorso venerdì.

Sylla, che con la famiglia aveva vissuto a Santhià, prima di trasferirsi a Carisio, lascia il marito e tre bambini piccoli che frequentano le scuole di Santhià. E, proprio pensando a loro, il Comune aveva pensato di attivare una raccolta di fondi attraverso lo Sportello "da famiglia a famiglia".

"Oggi sono stati raccolti 4.236 euro che già nel fine settimana saranno consegnati e che serviranno ad aiutare il marito di Sylla e la famiglia gravemente colpita - rende noto il sindaco, Angelo Cappuccio -. Sarà Claudia Ulliana, assistente sociale del Comune di Santhià, a occuparsi della consegna e si potrà ancora devolvere sabato 15 febbraio dalle 9 alle 12 sempre rivolgendosi allo Sportello "da famiglia a famiglia" in via Bonafé. Sono onorato di essere sindaco della città che anche in questa occasione ha dimostrato grande solidarietà ed affetto. Grazie", conclude Cappuccio.

La famiglia di Sylla Ajayi, intanto, ha organizzato un momento d'incontro per ringraziare tutti coloro che hanno condiviso questi giorni di dolore: chi vorrà salutare il marito e i bambini lo potrà fare venerdì 14 febbraio alle 17 al Bocciodromo di via Montebianco a Santhià.