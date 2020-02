Soldi spariti dal conto corrente: a processo un ex volontario

Avevano aperto un conto corrente, cointestato a tre volontari, per gestire le spese spicciole del gruppo comunale di Protezione civile: l'acquisto di piccola minuteria per le riparazioni, di qualche elettrodomestico per la sede, le spese di segretaria.

Ad alimentare il deposito erano i gettoni che i volontari ricevevano come rimborso spese per i servizi svolti fuori città e che venivano lasciati per le spese, oppure qualche offerta ricevuta in occasioni particolari. O i soldi raccolti con le cene o devoluti da chi aveva ricevuto un Premio di Bontà.

E, proprio da questo conto, a un certo punto la segretaria del gruppo scopre che sono scomparsi oltre 3000 mila euro. Più della metà di ciò che era depositato. La donna, stupita, chiede conto della situazione al direttore della banca e da lui scopre che un altro degli intestatari - che fino a qualche anno prima era stato a sua volta un attivo membro del gruppo comunale e che però aveva poi dato le dimissioni - aveva disposto un bonifico da quel conto corrente a un altro deposito della stessa banca. Intestato a suo nome. E, visto che i tentativi di riavere il denaro non vanno a buon fine, la donna decide di sporgere denuncia.

A finire a giudizio, con l'accusa di peculato e cessazione della qualità di pubblico ufficiale è l'uomo che, senza dare spiegazioni a nessuno, aveva girato sul proprio conto 3mila 280 euro con la causale "compensazione debitoria". Senza dire nulla, è vero, ma lasciando un'ampia traccia documentale dell'operazione. Quando la Polizia giudiziaria, su delega della Procura, si presenta in banca, bastano un estratto conto e un estratto della lista dei movimenti per risalire alla persona che ha preso il denaro.

"Non siamo mai venuti a sapere le motivazioni di quel gesto - ha detto in aula la segretaria del gruppo, chiamata a testimonare al processo che vede l'uomo come imputato -: così come non avviamo mai riavuto il denaro sottratto. Il figlio dell'imputato ci aveva assicurato che i soldi ci sarebbero stati restituiti ma poi non ci ha più nemmeno risposto al telefono".

Nella prossima udienza, davanti al collegio presieduto dal giudice Enrica Bertolotto, la parola passerà alla difesa.