Intossicati dal monossido in via Bussi: 5 persone a giudizio

E' stata disposta la citazione diretta a giudizio per le cinque persone indagate, a vario titolo, per l'intossicazione da monossido che, nel gennaio dello scorso anno, mandò in ospedale tutti gli inquilini di una palazzina di via Bussi.

http://www.infovercelli24.it/2019/01/17/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/palazzina-evacuata-inchiesta-sulla-fuga-di-gas.htmlIl procuratore capo Pier Luigi Pianta, titolare del fascicolo, contesta violazioni della norma sulle procedure di installazione della caldaia - a causa della quale tutte gli appartamenti si sarebbero via via saturati di monossido di carbonio - e le lesioni.

Le parti offese dono 17: solo per un caso la vicenda non ebbe conseguenze tragiche perché il monossido è un gas estremamente pericoloso ma del tutto inodore; i residenti lo avevano respirato per giorni senza poter capire che i malori accusati da alcuni di loro derivavano da cause esterne e non da un'influenza.

Fin dai primi giorni, dopo che la palazzina venne evacuata e i residenti portati in ospedale, le indagini si sono concentrate su alcuni lavori che erano stati fatti al tetto dell'immobile, danneggiato tempo prima dal vento. Secondo l'accusa, proprio nel corso dei lavori di riparazione del tetto, sarebbe stato ostruita la canna fumaria, causando il malfunzionamento che poi ha portato all'intossicazione collettiva.