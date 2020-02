Raccolta fondi e appello sul web alla ricerca della famiglia di Khadija

Sta facendo il giro del web la foto di Khadija Houria, la donna di soli 56 anni trovata morta lunedì sera nella casa di corso Bormida nella quale viveva sola.

leggi anche: MORTA A 56 ANNI, IL CADAVERE TROVATO DOPO 4 MESI

La donna, secondo gli accertamenti medici, era morta da almeno 4 mesi e ora, anche attraverso il web, si stanno cercando i parenti in Marocco, terra di di origine della sfortunata signora, che era poi diventata cittadina italiana e che, sebbene al momento non lavorasse, risultava essere una Oss.

La donna era originaria di Mohammedia, in Marocco, e nessuno si era accorto della sua assenza, fino a quando l'odore insopportabile che usciva dall'appartamento ha spinto i vicini ad allertare le forze dell'ordine.

Ora l'appello sul web nel tentativo di contattare, se esistono, i parenti della donna. "Questa signora è morta in Italia, a Vercelli. Se qualcuno la conosce mi contatti urgentemente" recita il post fatto circolare da Zaina Zyani attraverso i social. Intanto, attraverso la piattaforma gofundme.com il Caf Unsic ha lanciato una raccolta di fondi per pagare le spese del funerale.

"La morte è sempre una tragedia. Quando una persona muore nella solitudine e nell'abbandono il dramma di questa terribile tragedia si vela di una tristezza ancora più profonda - scrive la vercellese Viola Olivieri, promuovendo la sottoscrizione - Khadiija Houria era morta da quattro mesi, tra settembre e ottobre del 2019, ma le sue spoglie sono state rinvenute solo pochi giorni fa, nella sua abitazione. Nessuno merita di morire in questo modo, nessuno dovrebbe rimanere da solo, mai, tantomeno negli ultimi istanti di vita. Non potendo rimediare a quanto accaduto, ma desiderosi di dare un aiuto, il CAF UNSIC, insieme al Centro Culturale Islamico, ha deciso di creare una piccola raccolta fondi per sostenere le spese dei funerali di Khadiija, donarle una degna e dignitosa sepoltura e dare un sostegno economico alla sua famiglia in Marocco. Qualsiasi donazione, di qualunque importo, anche la più picccola è ben accetta e gradita".