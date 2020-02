Le "Dead End Justice" in concerto al Dado's di Borgo Vercelli

Venerdì 31 gennaio al Dado’s di Borgo Vercelli, le Dead End Justice, tribute band a “The Runaways, si sono esibite dal vivo.

Chiara Tugnolo, voce, Linda Urbano e Giada Boaretto alla chitarre, Laura Negri bassista e Sara Tria, batterista hanno proposto una non stop live di un’ora e mezza. Ben diciotto pezzi, i più grandi successi delle Runaways e della successiva carriera solista di Joan Jett. Una cavalcata senza fiato, in cui le musiciste hanno mostrato talento e passione, capacità di interagire con il pubblico e grande volontà di trasmettere il messaggio di emancipazione femminile che le Runaways hanno incarnato. Una musica viva, vibrante, in grado di trascinare lo spettatore nel ritmo e nell’atmosfera del punk rock femminile in modo immediato e con grande naturalezza. Degni di nota anche i costumi, perfettamente fedeli agli originali, realizzati da Sara Tria, grazie agli studi alla facoltà di design della moda al Politecnico di Milano. Una componente visiva fondamentale per una tribute band che è andata a fondersi alla musica, in un amalgama davvero ben riuscito. Fra i pezzi più noti proposti dalla band: ”Cherry Bomb”, brano presente nella colonna sonora di “Guardiani della galassia” e della serie “The Boys”; la splendida “I wanna be your dog”, particolarmente sentita nell’esecuzione dalla ragazze; la celeberrima “I love rock’n’roll” di Joan Jett e “Dead End Justice”,da cui la formazione prende il nome e che è stata usata nel film “Stranger Thing”.

Sotto il palco di Dado’s qualcuno si è anche avventurato a ballare e i novanta minuti di musica sono volati senza altro peso che il piacere del sentirsi avvolti dal rock. Un successo confermato anche dai titolari del locale che hanno annunciato la volontà di ospitare la band per un’altra serata in futuro. Il Dado’s così conferma la sua vocazione alla musica dal vivo, sostenendo i gruppi locali anche attraverso la disponibilità di offrire i propri spazi come sala prove.

A seguire, alcune foto delle “Dead End Justice” scattate da Giovanni Salinardi durante la serata di venerdì.