Era al volante con un tasso alcolico di quasi tre volte superiore al massimo consentito un 35enne di Serravalle Sesia fermato a Gattinara da una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e la patente gli è stata ritirata per la sospensione.