Coronavirus, quarantena volontaria per una famigliola cinese di Cigliano

"La nostra casa è qua, è in Italia, è a Cigliano. Siamo arrivati a Cigliano ieri sera, è stato un viaggio lungo ma almeno siamo a casa. Sappiamo di stare bene di salute, ma per il bene di tutti quanti, facciamo questi 14 giorni di quarantena a casa".

C'è anche una famiglia cinese residente a Cigliano nel gruppo delle persone che, di ritorno dall'Oriente, hanno deciso di sottoporsi a una "quarantena volontaria" anti Coronavirus. Sono una 15 solo a Torino, le persone che, di ritorno dalla Cina dopo aver trascorso il Capodanno, nonostante i controlli sanitari hanno deciso di sottoporsi a un periodo di volontario isolamento.

Anche la famigliola cinese di Cigliano - madre, padre e una bimba - di ritorno da Whuan hanno optato per questa soluzione. Raccogliendo saluti calorosi di bentornato da parte dei tanti amici del paese che, in questi giorni, si sono già offerti di essere loro di aiuto.

"Ringrazio anticipatamente ai nostri amici che sono sempre stati disponibile ad aiutarci - scrive la signora Yuci Ni comunicando la decisione della famiglia - sia per la spesa quotidiana che per varie commissioni in giro. Negozio e bar aprirà tra due settimane. E non vedo l'ora di abbracciarvi tutti e a presto.