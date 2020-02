Sabato 8 febbraio alle 7.45 inizio PULA per le vie del paese con la partecipazione di alcuni elementi della Banda dei Giovani di Santihà. Alle 12.30 si terrà il tradizionale PRANZO DEL MAIALE presso la sede della Pro Loco in via Avvocato Marocchino. Dopo il pranzo incontro dal titolo: "La storia del Carnevale di Crova" proiezione di RICORDI del gruppo carnevalesco di Crova. Vi aspettiamo numerosi.