"Una scuola senza muri": Laura Bosio incontra gli studenti di Lanino e Cavour

“Bisogna combattere per evocare nel risveglio un’altra visione, per reinventare la vita come umana…

Guardo dalla finestra in attesa degli allievi che ancora non conosco e penso che forse non è sbagliato stare negli interstizi a sollevare domande di giustizia. Nell’anarchia responsabile della nostra scuola.” (Laura Bosio, “Una scuola senza muri”)

Lunedì 17 febbraio alle ore 10, nell’Aula magna dell’Istituto tecnico Cavour, la scrittrice vercellese Laura Bosio presenterà agli allievi degli Istituti Cavour, Lanino e ai graditi ospiti il suo libro “Una scuola senza muri”. A moderare l’incontro sarà il professor Tonino Repetto.

“Una scuola senza muri” narra le radici e le ali di un racconto sulle migrazioni e i migranti raccolto in prima persona, in qualità di direttrice della scuola di Italiano “Penny Wirton" di Milano.

“Vengono da lontano. Si chiamano Makan, Idowu, Teresa , Bomani, Trésor, Mariela, Amadou. I loro fragili passaporti li condannerebbero a restare dove sono, nel deserto della miseria e della guerra, ma non hanno altra scelta”.

Laura Bosio, insieme a tanti volontari, accoglie gli studenti nelle aule della sua scuola senza muri dove l’Italiano significa ascolto, dialogo, incontro inaspettato. Dà voce alle loro storie, incrocia i loro sguardi, recepisce le loro reazioni.

Laura Bosio afferma che, nonostante tutto, “noi siamo qui, sulle sedie multicolore, gomito a gomito, davanti a un libro aperto, a guardarci negli occhi mentre diciamo: Io sono, affermando il semplice diritto di esistere”.

La redazione dell’Istituto professionale “Lanino”