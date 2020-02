Vento forte: agente ferito dalla caduta di un vetro

Folate di vento fortissimo, dalla tarda mattina di martedì, stanno spazzando parte del territorio vercellese creando anche notevoli disagi soprattutto nella zona di Santhià.

Nella cittadina la caduta di una lastra di vetro dalla porta di ingresso della biglietteria della stazione ha causato il ferimento, per fortuna in modo lieve, di un agente della Polfer. Il poliziotto ha dovuto far ricorso alle cure del Pronto soccorso.

E, sempre a Santhià, il sindaco Angelo Cappuccio ha disposto con un'ordinanza urgente la chiusura del cimitero comunale per tutto il pomeriggio. "Ho deciso per motivi di sicurezza, di chiudere il Cimitero per tutto il pomeriggio di oggi a causa del vento forte. Sono certo che tutti comprenderete tale urgenza dettata dalla necessità di prevenire qualsiasi situazione di pericolo", ha scritto il primo cittadini sui social per spiegare la decisione.

Qualche disagio si segnala anche in città, dove il vento ha trascinato in mezzo alla strada le pile da cartoni in attesa di essere ritirate e ha divelto alcune reti di recinzione di cantieri.