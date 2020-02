Morta a 56 anni: il cadavere ritrovato dopo 4 mesi

Per mesi, almeno 4 mesi, nessuno si è accorto della sua assenza. Nessuno l'aveva più incrociata per le scale o sulla porta, nessuno l'aveva più sentita muoversi in casa.

Eppure, quell'assenza non aveva destato nessuna apprensione. Nessuno ci aveva fatto caso, fino a quando l'odore insopportabile che usciva dall'appartamento ha spinto i vicini a chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Secondo i primi accertamenti, era deceduta da quattro o cinque mesi K.H., 56 anni, la donna di origine marocchina trovata cadavere nella serata di lunedì.

La donna viveva sola in un alloggio del caseggiato al 6 di corso Bormida. Era stata sposata con un italiano dal quale aveva divorziato e non aveva parenti. Così quando l'ha colpita il malore che le è stato fatale, nessuno ha dato l'allarme.

Un dramma della solitudine, purtroppo non raro anche in città di piccole dimensioni come Vercelli. Un dramma analogo - e ancor più grave nel bilancio di vite umane perse - si era registrato nel 2017 in via Chicco, dove erano stati trovati i cadaveri di un uomo e dell'anziana madre morti da settimane.

E, non molto tempo prima, un anziano di 86 anni era stato rinvenuto cadavere in via Lorenzo Rossi: anche in questo caso le cause della morte erano naturali.

