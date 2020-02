Fuga di gas in centro: Vigili del Fuoco in azione a Stroppiana

Fuga di gas, nel pomeriggio di martedì, a Stroppiana. Poco prima delle 17,30 una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta in via Roma, all'altezza del civico 41, per la segnalazione di una fuga gas. Arrivati in posto, grazie all'ausilio della strumentazione idonea, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato una perdita nell'impianto posto a valle del contatore di utenza.

Si è dunque intercettata la perdita chiudendo la valvola di erogazione posta a monte e, successivamente, il personale di è occuapto di effettuare un sopralluogo interno all'abitazione, risultata vuota, per assicurare i vicini sul fatto che nei locali non vi fossero sostanze esplosive.

Al termine dell'intervento il personale ha poi provveduto ad avvertire i proprietari sui lavori da svolgere tramite tecnici abilitati.