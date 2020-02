Disastri per il vento: abbattuti alberi e pali del telefono

Decine di iinterventi, per tutta la tarda mattinata e il pomeriggio, da parte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli che hanno dovuto far fronte ai danni causati dal vento.

Si segnalano, in particolare, diversi interventi per pali elettrici o telefonici pericolanti, per il taglio di alberi abbattuti e la messa in sicurezza di diverse coperture di stabili in materiale vario (coppi, guaine ecc ecc). Particolarmente colpita la zona di Santhià, dove la caduta di una lastra di vetro ha anche causato il leggero ferimento di un agente della Polfer.

Solo nel tardo pomeriggio, al cessare delle intemperie, la situazione rientrava nella normalità.