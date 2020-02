Nasce l'associazione "Leri": "Così faremo rinascere il Borgo di Cavour"

Fondata da Roberto Amadè, Marianna Fusilli e Luciano Vigani nasce a Trino l’Associazione L.E.R.I.CAVOUR , acronimo di Laboratorio Educativo Risorgimentale Italiano, nata con l’intento di tutelare Il Borgo di Leri, celebre residenza estiva del Conte Camillo Benso, che versa ormai in stato di totale abbandono ed è spesso nel mirino dei vandali.

Sabato 1° febbraio è stata inaugurata la sede in corso Italia 28 a Trino. Un momento importante per tutti coloro che hanno a cuore il piccolo borgo della Grangia Vercellese e che sperano di poterlo recuperare trasformandolo in un polo di attrazione e sviluppo del territorio.

“Porgere dei semplici ringraziamenti non è sufficiente per trasmettere tutta l'emozione che abbiamo provato oggi – spiegano attraverso i social i fondatori dell'associazione - La voglia di cambiare le cose, il bisogno di recuperare dei valori, il desiderio di lasciare qualcosa alle generazioni che verranno animano la nostra associazione. Ci ha stupito l'affluenza di tante persone ma anche, e soprattutto, la provenienza delle persone che hanno partecipato all'iniziativa: Pinerolo, Alessandria, San Giusto Canavese, Chivasso e Tortona riunite insieme ai trinesi per una causa comune: la tutela ed il recupero di un luogo in cui si è fatta la Storia. Da Terni ci è giunto il sostegno di un giovane storico e critico d'arte, Marco Grilli, e, nelle sue parole, ritroviamo il nostro stesso sentire: Leri è un patrimonio di tutti, anche di chi lo ha distrutto, che ha ferito dapprima la sua anima poi quella del mondo".

Il primo obiettivo dell'Associazione è di tutelare il Borgo facendo installare dei cancelli automatici nei principali ingressi che portano alla tenuta e integrando gli impianti di videosorveglianza. Tutto questo per iniziare a frenare il flusso di vandali e salvaguardare la Casa del Conte, gravemente danneggiata in questi ultimi anni. “In un futuro prossimo – aggiungono dall'Associazione - in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale di Trino, l'Associazione intenderà promuovere il recupero degli immobili anche e soprattutto attraverso la partecipazione di imprenditori privati investitori. La casa del Conte, le scuderie, la chiesa e la riseria, tutti immobili di notevole importanza storico-culturale, saranno, nei progetti dell’Associazione, il cuore pulsante del Borgo e, di conseguenza, i primi a essere oggetto di promozione e di tutela”.

Per quanto riguarda la Casa di Cavour, il progetto è di trasformarla in un museo contenitore interattivo, ispirato allo spazio espositivo Arca di Vercelli o Palazzo Mazzetti di Asti.

L’Associazione è inoltre intenzionata ,nel tempo, a promuovere eventi musicali di grandi rilievo, invitando esponenti della musica italiana e internazionale sia leggera che classica, e organizzando inoltre convegni storici, spettacoli teatrali, mostre fotografiche, rievocazioni storiche ed iniziative culturali da svolgersi nell’area del Borgo. Un cammino lungo e impegnativo, quello che attende l'Associazione: anche in questo fine settimana, infatti, c'è stato chi ha pensato di andare a Leri per accendere un falò nell'area storica del Borgo.

“Grazie alle autorità che hanno presenziato, in particolar modo al sindaco Daniele Pane che ha avuto il coraggio di tagliare un nastro "pesante" – proseguono dall'Associazione - agli imprenditori locali che coltivano l'eccellenza e che ci hanno sopportato e supportato, agli ex abitanti del Borgo che ci sopportano da un anno e che dovranno farlo ancora a lungo, ai sostenitori venuti da lontano e che abbiamo avuto il piacere di conoscere di persona oggi, ai professionisti che si sono messi a disposizione della causa, agli esperti venuti da lontano, alle rappresentanze delle associazioni che ci hanno accolto nel loro mondo, a chi non c'era fisicamente ma c'era con il cuore. Grazie a chi vorrà unirsi alla nostra squadra”.